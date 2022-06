Biodiversité : la LPO lance une plateforme d'apprentissage à destination des entreprises

« Nombre d'entreprises sont souvent hâtivement pointées du doigt comme responsables de la dégradation de notre environnement. Plutôt que jeter la pierre, nous préférons tendre la main car elles ont un rôle majeur à jouer dans la transformation écologique de notre société, et certaines d'entre elles se sont déjà engagées avec détermination », explique Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection (LPO). C'est la raison pour laquelle l'association de protection de la nature lance, en partenariat avec le Medef et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB), le Mooc Entreprises et biodiversité.

Cette offre de formation gratuite en ligne, d'une durée d'environ neuf heures, « peut être suivie à son propre rythme sur simple inscription par tous les professionnels qui le souhaitent, du dirigeant d'entreprise aux salariés volontaires en passant par les responsables RSE, qui recevront une attestation de suivi à l'issue de la formation », indiquent les trois partenaires dans un communiqué. Ceux-ci entendent sensibiliser les dirigeants d'entreprise, tout comme les salariés, aux enjeux de la biodiversité, mais surtout leur donner les clés pour agir au sein de leur entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité. La marge de progression est importante : seulement 27,2 % des administrateurs affirment que les enjeux liés à la biodiversité font l'objet de discussions en conseil d'administration, selon le baromètre IFA-Orse-PWC de mars 2022.

Le Mooc propose « des supports de cours ludiques et interactifs, des fiches outils à télécharger, des vidéos de témoignage d'entreprises engagées et un parcours d'activité ». Le panel d'intervenants comprend des experts tels qu'Anne Larigauderie, secrétaire exécutive de l'Ipbes, mais aussi des entreprises telles que le groupe Rocher, Eiffage ou Cemex. « Les entreprises sont (…) des maillons clés pour la mise en œuvre des changements en profondeur nécessaires : chacun peut et doit agir selon ses responsabilités, ses compétences, ses marges de manœuvre pour contribuer à la préservation du vivant. La formation d'un grand nombre d'acteurs est un levier puissant pour accompagner ceux qui souhaitent se mobiliser », explique Pierre Dubreuil, directeur général de l'OFB.

D'autres initiatives en faveur de la prise en compte de la biodiversité par les entreprises existent déjà. L'OFB porte aussi l'action « Entreprises engagées pour la nature », une action qui s'appuie sur le plan biodiversité, présenté par Nicolas Hulot en juillet 2018. Cette initiative est le volet français de l'initiative Act4nature International lancée au même moment par l'association française Entreprises pour l'environnement (EpE). Une association dont le patron de TotalÉnergies, Patrick Pouyané, a pris la tête le 1er juin dernier.