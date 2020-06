Directive européenne sur les boues d'épuration : la Commission lance une consultation

Dans le cadre de l'évaluation de la Directive européenne 86/278 sur les boues d'épuration, la Commission européenne lance une consultation sur la feuille de route de cette initiative, du 16 juin 2020 au 25 août 2020 (jusqu'à minuit, heure de Bruxelles). La Directive encadre notamment l'utilisation des boues d'épuration dans l'agriculture. « Adoptée il y a trente ans, la directive ne correspond plus aux besoins et attentes actuels, comme une réglementation appropriée des polluants présents dans les boues - contaminants émergents comme les produits pharmaceutiques et les microplastiques », souligne la Commission. Ce constat émerge notamment de la première évaluation de la Directive réalisée en 2014.

« Depuis lors, il y a eu des progrès scientifiques et des développements technologiques ainsi que des changements dans le paysage politique : les projets agro-environnementaux, la stratégie de bio-économie du nouveau règlement sur les produits fertilisants, la stratégie De la ferme à la fourchette, la stratégie de l'UE sur la biodiversité pour 2030 et l'évaluation de la Directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, développe la Commission. Par conséquent, les résultats de l'évaluation de 2014 doivent être validés et complétés ».

L'objectif de cette consultation : que les citoyens et les parties prenantes donnent leur avis sur la compréhension, par la Commission, du contexte et des solutions possibles.