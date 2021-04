22e édition du CGLE : trois thématiques issues des priorités des collectivités

Quelles sont les priorités en matière de gestion de l'eau des collectivités ? Pour compléter sa perception de cette question le pôle eau du réseau idéalCO a interrogé une centaine de syndicats, départements et EPCI membres de son réseau. Son idée : préciser et nourrir le programme de la 22e édition du Carrefour des gestions locales de l'eau, prévu les 5 et 6 mai 2021.

Au final, trois priorités sont ressorties : tout d'abord la réduction de l'impact environnemental du patrimoine de l'eau, avec des enjeux autour des économies d'eau et du partage de la ressource mais également de la performance des réseaux et des systèmes d'assainissement. Les collectivités souhaitent également développer des projets de renaturation et notamment s'appuyer sur les services écosystémiques rendus par la nature. Enfin, elles comptent renforcer le lien avec l'usager. « La loi Notre est venue rebattre les cartes : la commune avait la compétence et désormais s'ouvre une période de transition où celle-ci passe sous le giron des intercommunalités, souligne Christophe Jurado, responsable du pôle eau d'IdealCO. Différents problèmes ressortent de cette restructuration : le prix de l'eau qui peut différer d'une commune à l'autre mais également la gestion en régie ou DSP ».