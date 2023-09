Filières REP : cinq éco-organismes s'associent pour proposer un plan d'action à Saint-Pierre-et-Miquelon

Les obligations de collecte dans les territoires ultramarins se renforcent progressivement pour la plupart des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP). Pour y répondre, Valdelia, Cyclamed, Cyclevia, Dastri et Soren s'associent et entament « une collaboration spéciale sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Cette démarche s'inscrit dans une volonté de mutualisation des compétences, afin de rendre les filières concernées plus performantes.

« Cette collaboration intervient alors que l'outre-mer français fait face à des défis majeurs en matière de gestion des déchets », explique Valdelia, rappelant qu'« un rapport de la délégation sénatoriale publié en décembre 2022 souligne le retard significatif dans ce domaine ».

Une semaine de rencontres

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'une semaine d'échanges autour du déploiement des filières de responsabilité élargie des producteurs dans l'archipel (du 11 au 15 septembre 2023), « vise à élaborer un plan d'action éclairé pour une gestion responsable des déchets ». Lors de cette semaine, les éco-organismes organiseront une série de rencontres et de visites, en collaboration avec les acteurs politiques et socio-économiques locaux.

La vocation de ces échanges est de pouvoir « fournir des solutions tangibles et durables aux résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon, professionnels ou particuliers ». Pour y parvenir, cette mission interfilière vise trois objectifs : acquérir une meilleure connaissance des gisements de déchets de l'archipel sous filières REP ; d'approfondir la compréhension des éco-organismes au sujet des enjeux liés à ces déchets ; et mieux connaître les acteurs locaux.

Six filières REP sont représentées par cette initiative : les déchets d'éléments d'ameublement (DEA) professionnels et les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), avec Valdelia, les médicaments non utilisés (MNU), avec Cyclamed, les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, avec Cyclevia, les dispositifs médicaux perforants des patients en autotraitement (Dasri), avec Dastri, ainsi que les panneaux photovoltaïques, avec Soren.