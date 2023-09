Ecobonus : les principes du score environnemental des véhicules électriques sont fixés

Après une phase de consultation, cet été, le décret relatif à l'éligibilité des voitures électriques au bonus écologique a été finalisé et devrait être publié très prochainement. Comme prévu, les constructeurs devront répondre, à partir du mois d'octobre, à une série de questions destinée à évaluer l'empreinte carbone de chaque modèle, portant sur l'ensemble de son cycle de vie : du sourçage jusqu'à son acheminement au point de vente.

Conçue par l'Agence de la transition écologique (l'Ademe), cette grille d'analyse comporte cinq grands chapitres : le modèle (nombre de places, poids…) ; la production, autrement dit les matériaux utilisés ; l'impact de l'usine d'assemblage, soit 10 % du total environ dont sa consommation et son mix énergétique ; le type et la technologie des batteries ; le transport et la logistique. Dans un second temps, en 2025 ou 2026, le questionnaire intègrera d'autres critères, comme la réparabilité de la batterie et l'inclusion de matériaux recyclés ou bio-sourcés. L'Ademe, également chargée d'étudier les dossiers des constructeurs, établira la liste des véhicules susceptibles de bénéficier du bonus de l'État d'ici au 15 décembre. Toutes les voitures mises à la vente à partir de cette date seront concernées.