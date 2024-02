Les ports de la Seine accélèrent leur électrification

En intensifiant l'électrification des quais et des flottes, notamment lors des Jeux olympiques, Haropa Port et Voies navigables de France entendent contribuer à la décarbonation du transport maritime et fluvial, du Havre à Paris.

Après ceux de Rouen et de Honfleur en 2023, les travaux d'électrification des quais ont également débuté, jeudi 1er février, sur le terminal de bateaux de croisière du Havre, à la pointe de Floride, d'ailleurs en cours de réaménagement, sous l'égide d'Haropa Port. Dès 2025, pour faire fonctionner leurs installations (éclairage, informatique, climatisation, ascenseurs et autres commodités), les navires faisant escale au quai Pierre-Callet pourront ainsi directement se brancher sur le réseau d'Enedis, en bénéficiant d'une alimentation de 13 mégawatts, au lieu de continuer à faire tourner leurs moteurs. Fin 2025, le quai Roger-Meunier devrait également bénéficier de cet équipement, puis ce sera au tour du quai Joannès-Couvert, début 2026.

Au total, 30 mégawatts pourront être utilisés en simultané, soit l'équivalent de la puissance nécessaire pour alimenter 5 000 foyers. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne Afir et FuelEU Maritime, évitera l'émission de 15 000 à 20 000 tonnes de CO₂ par an et allègera l'atmosphère d'une bonne dose de polluants, tout en réduisant les vibrations et les nuisances sonores. Au préalable, elle aura nécessité le raccordement des quais au réseau de distribution public d'électricité d'Enedis, par l'intermédiaire de trois câbles de 20 000 volts dissimulés dans 3 km de réseau souterrain, et l'ajout d'un transformateur dans le poste source pour en augmenter la capacité.

En prise directe

“ Lors des JOP, près de 30 bateaux de la parade disposeront de motorisations électriques ou hybrides thermique-électrique ” Voies navigables de France L'un des hangars situé pointe de Floride sera aménagé sur 1 200 m2 afin d'accueillir des équipements de distribution à haute tension et des systèmes de conversion pour adapter le réseau aux besoins spécifiques des navires. Des câbles enterrés seront ensuite reliés à des véhicules équipés d'un bras articulé pour amener cinq prises de courant de 15 kg chacune jusqu'aux bateaux, quel que soit leur emplacement sur l'un des trois quais du terminal. Coût de l'investissement : 32 millions d'euros subventionnés par l'État à hauteur de 13,6 millions dans le cadre de France Relance et de 900 000 euros au titre du fonds de recherche pour le charbon et l'acier.

La démarche s'avère plus qu'indispensable : en 2023, sur 182 paquebots, près de 500 000 croisiéristes ont transité par Haropa Port, au Havre ou à Rouen, soit 53 % de plus qu'en 2022. Ce projet s'inscrit par ailleurs dans une démarche plus globale d'électrification de la vallée de la Seine qui assure chaque année le transport de plus de 102,2 millions de tonnes de marchandises du Havre jusqu'à Paris, accueillant celles-ci dans quelque 2,5 millions de mètres carrés d'entrepôts logistiques. Avec Voies navigables de France, Haropa Port a prévu d'installer 80 bornes entre 2023 et 2024.

Les moteurs aussi

Misant sur le coup de projecteur des Jeux olympiques et paralympiques (JOP 2024) de Paris pour accroître la décarbonation de l'ensemble de leur écosystème, le port et l'établissement fluvial encouragent aussi le développement des bateaux électriques sur leur réseau, dans le cadre d'un partenariat noué avec les organisateurs de l'événement en janvier dernier. Les principales sociétés armatrices exploiteront leurs premiers modèles cette année et, lors des JOP, « près de 30 bateaux de la parade disposeront de motorisations électriques ou hybrides thermique-électrique », précise Voies navigables de France.

Tous les nouveaux projets en matière de transport devront désormais proposer un fonctionnement zéro émission. « L'ensemble des bateaux-promenade, transportant près de 9,5 millions de touristes par an, fonctionneront grâce à des moteurs électriques d'ici à 2037 », promet Stéphane Raison, directeur général de Haropa Port. Mais dès 2027, la majorité des flottes pourrait déjà être concernée.