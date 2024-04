Un nouvel épisode planétaire de blanchissement des coraux est en cours

« Depuis le mois de février 2023, un blanchissement significatif des coraux de chaque bassin maritime des deux hémisphères a été observé », a déclaré, sobrement, le chercheur américain Derek Manzello, le 15 avril. Fort de ce constat, l'Observatoire des barrières coralliennes de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a confirmé le déroulement du quatrième épisode mondial de blanchissement des coraux depuis le début de la surveillance du phénomène, en 1985.

Les trois précédents événements ont eu lieu entre 1997 et 1998, en 2010 et entre 2014 et 2016, toujours à la faveur du phénomène climatique El Niño – qui sévit de nouveau depuis le courant de l'année 2023. Le dernier événement en date, l'un des plus forts jamais observés, avait entraîné le blanchissement fatal de 29 à 50 % de l'ensemble des coraux de la planète. En cause ? Une augmentation drastique de la température moyenne des océans. En l'occurrence, le 9 avril, le Service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S) estimait en moyenne à 21°C la température mondiale à la surface des océans en mars 2024 – un record historique d'après ses données satellitaires. Notant que « la température planétaire moyenne des douze derniers mois est la plus haute jamais enregistrée, en hausse de 0,7 °C par rapport à la période 1991 à 2020 et 1,58 °C de plus qu'à la période préindustrielle entre 1850 et 1900 ».

Le blanchissement des coraux n'est pas uniquement un triste marqueur du réchauffement climatique, notamment à l'œuvre derrière l'intensité croissante des phénomènes El Niño. « Quand ces événements sont suffisamment longs et sévères, la mortalité des coraux qu'ils engendrent impactent également la vie et l'économie des populations locales qui dépendent des bienfaits écosystémiques des coraux », a souligné Derek Manzello. Dans le monde, 850 millions de personnes seraient concernées, pour un impact économique estimé à 2 500 milliards d'euros chaque année, selon un rapport du Réseau mondial de surveillance des barrières coralliens (GCRMN) de 2020.