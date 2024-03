Fonds hydraulique agricole : le premier appel à projets est lancé

Le fonds hydraulique agricole, annoncé lors du Plan eau, prend forme : le ministère de l'Agriculture vient de lancer le premier appel à projets. Pour 2024, ce dernier « s'applique aux investissements destinés exclusivement à l'irrigation de parcelles agricoles, précise le ministère. Il aura vocation à soutenir des projets dans une approche multi-usage, dès lors que le cadre juridique le rendra possible. » Les initiatives visées ? Les travaux sur le patrimoine hydraulique et les réseaux d'irrigation (projets de rénovation, d'agrandissement et d'optimisation), sur les ouvrages de prélèvement, de stockage, de transport et de distribution d'eau brute, les projets de nouvelles réserves agricoles, les projets de réutilisation d'eaux usées traitées à des fins agricoles, la réalimentation et le stockage en nappes phréatiques. Les demandes d'aide peuvent être adressées jusqu'au 15 mai 2024 en métropole à la direction de l'alimentation et l'agriculture (Daaf) ou son antenne régionale (Draaf).

Initialement, ce fonds devait être doté de 30 millions d'euros… alimenté notamment par les agences de l'eau. Mais la suppression pour les usagers agricoles du rééquilibrage du montant des redevances récoltés par les agences de l'eau, normalement prévu par la loi de finances pour 2024, a perturbé les projections. Car en réaction à cet arbitrage, consigne a été donné aux conseils d'administration des agences de l'eau de se prononcer pour un gel de leurs contributions au Fonds hydraulique agricole en 2024. Le fonds devrait donc être abondé pour l'année prochaine par le ministère de l'Agriculture, à hauteur de 20 millions d'euros. En 2025, il devrait disposer de 30 millions d'euros.

Par ailleurs, la revue nationale des projets hydrauliques agricoles se poursuit. « Celle-ci a permis de recenser, en 2022, un stock de 322 projets et, en 2023, une centaine de projets nouveaux », a souligné le ministère de l'Agriculture. La mise en place d'un fonds de soutien à l'hydraulique agricole du ministère de l'Agriculture en 2024 fournit l'occasion de relancer une dynamique. »