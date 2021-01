Biodiversité : un guide d'identification des espèces pour les autorités de contrôle

Faciliter les expertises d'identification des espèces de faune et de flore sauvages. Tel est l'objectif du guide de bonnes pratiques que vient de publier l'UMS Patrinat, ce centre d'expertise commun à l'Office français pour la biodiversité (OFB), au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN).

Ce guide a été créé pour faciliter le contrôle des transactions internationales d'espèces menacées dans le cadre de la Convention internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées (Cites). « Les autorités compétentes pour le contrôle peuvent nécessiter l'appui d'experts scientifiques pour qualifier les spécimens contrôlés et ainsi consolider leurs procédures », expliquent les auteurs. Mais le guide peut aussi être utilisé pour mettre en œuvre la législation française sur les espèces protégées.

Le guide précise les informations requises pour l'identification : taille du spécimen, provenance et origine, prise de photo. Le document, qui traite aussi des cas spécifiques que sont les tortues, l'ivoire, le bois et les spécimens transformés, s'adresse aux autorités de contrôle françaises : OFB, services douaniers, Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp), etc.