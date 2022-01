La limite planétaire de sécurité pour les polluants chimiques est dépassée

Une étude scientifique constate le dépassement d'une cinquième limite planétaire, celle liées aux produits chimiques. Les auteurs jugent extrêmement urgent de réduire les rejets nocifs pour contrer cette menace de déstabilisation du système terrestre.

« Nous concluons que les augmentations de la production et des rejets de [polluants chimiques] ne sont pas compatibles avec le maintien de l'humanité dans un espace de fonctionnement sûr, à la lumière de la capacité mondiale de gestion. » Tel est le résultat de la première évaluation de la limite planétaire liée aux produits chimiques de synthèse réalisée par quatorze chercheurs, publiée mardi 18 janvier, dans la revue Environmental Science and Technology.

La pollution chimique est l'une des neuf limites planétaires identifiée en 2009 par une équipe internationale de chercheurs, limites qui ne doivent pas être dépassées sous peine de mettre en péril l'équilibre de la planète. Ces limites sont le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, les perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore, le changement d'usage des sols, l'acidification des océans, la destruction de la couche d'ozone, les aérosols atmosphériques, l'usage de l'eau douce et la pollution chimique. En 2015, ces chercheurs ont jugé que quatre de ces limites (climat, biodiversité, cycles de l'azote et du phosphore regroupées depuis en une seule) étaient déjà dépassées.

350 000 types de produits chimiques différents

Avec cette nouvelle étude, les chercheurs, appartenant à des universités suédoise, danoise, suisse, britannique et canadienne, estiment que l'humanité a dépassé la limite planétaire liée aux polluants environnementaux, parmi lesquels figurent les plastiques. Il faut dire que la présence des produits chimiques va toujours croissant. Selon l'étude, 350 000 types différents de produits chimiques manufacturés sont présents sur le marché mondial : plastiques, pesticides, produits chimiques industriels, produits chimiques ménagers, antibiotiques et autres produits pharmaceutiques. «», situe Patricia Villarubia-Gómez, coauteure de l'étude et membre du Stockholm Resilience Centre. En ce qui concerne plus particulièrement les plastiques, leur masse totale sur la planète représente plus du double de la masse de tous les mammifères vivants.

La production de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis 1950. Elle devrait encore tripler d'ici 2050 Patricia Villarubia-Gómez, co-auteure de l'étude

Or, les risques pour l'environnement et la santé liés à cette explosion ne sont pas sous contrôle. «, indique, en effet, Bethanie Carney Almroth, coauteure et chercheuse à l'université de Göteborg. Certains de ces polluants sont répandus sur l'ensemble du globe. «», explique Mme Carney Almroth.

Et ces polluants peuvent être extrêmement persistants. Les plastiques, par exemple, contiennent plus de 10 000 autres produits chimiques dont la dégradation crée de nouvelles combinaisons de matériaux. Les rejets polluants dans l'environnement vont donc augmenter malgré les politiques mises en œuvre dans de nombreux pays. L'Union européenne, par exemple, a adopté, en octobre 2019, une stratégie sur les produits chimiques qui prévoit la suppression progressive des substances les plus nocives, comme les PFAS ou les perturbateurs endocriniens, dans les produits de consommation. Mais de grandes différences dans la capacité de gestion des risques existent selon les régions du globe. Même si des améliorations notables sont constatées dans certaines zones, ces polluants continueront d'être produits, utilisés et éliminés avec une réglementation insuffisante ou inexistante ailleurs.

Fixer des plafonds à la production

Les chercheurs appellent donc à un renforcement des actions pour réduire la production et le rejet de polluants, tout en notant que, même avec une telle réduction, la persistance de nombreux produits chimiques et de leurs effets associés continueront à représenter une menace.

Ils appellent à des actions immédiates, sans attendre les résultats de travaux scientifiques supplémentaires qui s'imposent. Ces actions passent notamment par « un degré plus élevé de circularité dans les chaînes d'approvisionnement des produits ». « Passer à une économie circulaire est vraiment important. Cela signifie changer les matériaux et les produits afin qu'ils puissent être réutilisés et non gaspillés, concevoir des produits chimiques et des produits pour le recyclage, et un bien meilleur dépistage des produits chimiques pour leur sécurité et leur durabilité tout au long de leur cycle de vie dans le système terrestre », explique Sarah Cornell du Stockholm Resilience Centre.

À l'instar des plafonds fixés pour les émissions de gaz à effet de serre (GES), les auteurs appellent aussi à la fixation de tels plafonds pour les polluants. « Nous devons travailler à la mise en place d'un plafond fixe sur la production et le rejet de produits chimiques », affirme Carney Almroth.

Contactée par Actu-Environnement, le Conseil européen de l'industrie chimique (Cefic) indique partager le même objectif que tous les citoyens de l'UE : « Vivre dans un monde où les risques liés à l'utilisation de produits chimiques sont minimisés pour protéger l'environnement et la santé des personnes. » L'organisation professionnelle indique travailler sur des solutions innovantes, comme la symbiose industrielle, l'intelligence artificielle ou l'élimination des substances nocives des processus de production. Le Cefic annonce soutenir également les initiatives telles que Responsible Care qui « obligent les fabricants de produits chimiques à aller au-delà de la conformité réglementaire en améliorant la performance environnementale de leurs processus ou en minimisant les déchets ». De même que l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) « pour garantir que les gens peuvent utiliser les produits chimiques en toute sécurité, quel que soit l'endroit où ils vivent ».

« Nous ne sommes pas naïfs face au défi considérable posé par la réduction des rejets chimiques et plastiques (…), en particulier avec le blocage lié à l'approvisionnement en produits chimiques qui offre une résistance à de tels changements », ont toutefois indiqué les chercheurs en conclusion de leur étude. Pour faire face à ce défi, ils appuient la création d'un organe scientifique et politique international chargé de superviser les produits chimiques et les déchets.