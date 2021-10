Le député de l'Essonne, Robin Reda, succède au maire de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzales, à la tête de Bruitparif, l'association chargée de l'évaluation, du suivi et de la cartographie des nuisances sonores en Île-de-France.

Le 6 octobre, Robin Reda a été élu à l'unanimité président de l'association Bruitparif chargée du suivi de l'environnement sonore en Île-de-France. Il succède au maire de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) et conseiller métropolitain, Didier Gonzales, qui présidait l'association depuis 2016.

Robin Reda est député LR de la 7e circonscription de l'Essonne depuis 2017 et conseiller régional depuis juin dernier. Précédemment, il a été maire de Juvisy-sur-Orge (Essonne) entre 2014 et 2017 et conseiller de la Métropole du Grand Paris entre 2016 et 2021.

Son élection à la tête de Bruitparif intervient alors que les collectivités territoriales et les gestionnaires d'infrastructures se lancent dans l'élaboration de leur 4e plan de prévention du bruit dans l'environnement en application de la directive européenne de 2002.

Élu sur « un territoire concerné par la conciliation des enjeux économiques et environnementaux liés au trafic aérien de l'aéroport de Paris-Orly mais aussi par le bruit généré par les infrastructures routières et ferroviaires », le nouveau président de Bruitparif veut faire de la lutte contre la pollution sonore « un enjeu de premier plan pris en compte dans les politiques publiques franciliennes au même niveau que la lutte contre la pollution atmosphérique ou la préservation de la biodiversité ».