Économie circulaire : l'ordonnance complétant la loi est effective

Près de six mois après l'adoption de la loi économie circulaire, l'ordonnance la complétant est parue et entre en vigueur. Elle finalise la transposition des directives européennes et met l'accent sur le statut de déchet et les biodéchets.

© Skórzewiak La collecte et la gestion des biodéchets sont renforcées



Florence Roussel, journaliste

