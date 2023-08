Photovoltaïque : la concertation pour la gigafactory de Carbon débutera le 11 septembre

Ce n'est pas un mais trois projets industriels sur lesquels les habitants et les acteurs économiques du grand port maritime de Marseille-Fos-sur-Mer pourraient être consultés. La Commission nationale du débat public (CNDP) a annoncé dans sa décision du 26 juillet, parue le 5 août au Journal officiel, mener préférablement trois concertations en parallèle : pour le projet de méga-usine (ou « gigactory ») de panneaux solaires de Carbon, pour celui d'usine de production d'acier décarboné baptisée « GravitHy » et pour celui de la société H2V, de production d'hydrogène « vert ».

La concertation, lancée autour du premier projet, se déroulera du 11 septembre au 30 octobre prochains. Encore en phase d'élaboration des dossiers préalables à leurs consultation, les projets GravitHy et d'H2V risquent néanmoins d'ouvrir les mêmes débats, selon le président de la CNDP, Marc Papinutti. « Il est souhaitable que les réunions thématiques consacrées à la biodiversité, à la formation, au logement et à la circulation routière organisées dans le cadre de la concertation relative au projet Carbon soient organisées avec la participation des maîtres d'ouvrage des projets H2V-Fos et GravitHy et des collectivités concernées. »

Pour rappel, la gigafactory imaginée par la start-up Carbon fabriquera chaque année l'équivalent de 5 gigawatts (GW) de cellules photovoltaïques, de 3,5 GW de modules mono- et bifaciaux ainsi que des plaquettes de polysilicium (« wafers »). La construction de cette usine, de 60 hectares, devrait débuter au cours du second semestre 2024, pour une ouverture dès 2026. L'investissement, porté par la région Sud (Provence-Alpes-Côte-d'Azur), le Gouvernement et le fonds Innovation de la Commission européenne, se chiffre à 1,5 milliard d'euros.