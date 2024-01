Photovoltaïque sur toiture : un arrêté modifie les tarifs d'achat dans les ZNI

Les installations photovoltaïques sur toiture, hangar ou ombrière, situées dans les zones non interconnectées (ZNI) bénéficient désormais d'une nouvelle tarification. Paru le 17 janvier au Journal officiel, l'arrêté du 5 janvier 2024 va changer la donne pour toutes les prochaines mises en service du genre.

Le nouveau texte succède à l'arrêté du 4 mai 2017, le premier à avoir fixé des tarifs spécifiques en obligation d'achat pour ce type de production en dehors de la métropole. Ce cadre restait néanmoins limité aux installations d'une puissance de 100 kilowatts-crête (kWc) ou moins. Or, depuis octobre 2021, le solaire sur toiture installé en France métropolitaine est éligible à un tarif d'achat jusqu'à 500 kWc. Le nouvel arrêté en fait de même dans les ZNI.

En outre, il élargit le champ à trois autres ZNI (en plus de la Corse, la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, Mayotte et la Guyane) : Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles du Ponant. En revanche, il conserve le cadre précédemment en vigueur : un contrat d'achat sur vingt ans, un tarif fixe en cas de plafonnement de la production (5 centimes d'euros le kilowattheure (c€/kWh), pour une production de plus de 1 600 heures par an) et, comme en métropole, une limitation environnementale pour les installations les plus importantes. « Parmi les installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, seules celles présentant un bilan carbone inférieur à 550 kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par kilowattcrête (kgCO 2 e/kWc) bénéficieront d'un contrat d'achat », rappelle ainsi l'ex-ministère de la Transition énergétique.

Nouveau modèle de tarification, mêmes tarifs

Trois catégories tarifaires sont mises en place – dont les niveaux restent similaires à ceux de 2017. Les deux premières concernent les installations de 100 kWc ou moins. Pour celles revendant la totalité de leur production, ce tarif (intitulé « Tdk ») se situe entre 14,38 c€/kWh, pour la Corse, et 23,16 c€/kWh, à Wallis-et-Futuna. Pour la vente du surplus d'électricité produite en autoconsommation, le tarif d'achat « Tfk » (intégrant une prime dégressive, par palliers de puissance, « Pk ») s'échelonne entre 17,5 c€/kWh, en Corse, et 23 c€/kWh, à Wallis-et-Futuna, pour les installations de 9 kWc ou moins, d'une part ; et entre 7,5 c€/kWh (Guadeloupe, Martinique, Guyane) et 15 c€/kWh (Wallis-et-Futuna), pour les installations de 9 à 100 kWc, d'autre part.

Quant aux futures installations d'une puissance de 100 à 500 kWc (en vente totale ou non), c'est le tarif « Tek » qui s'applique. Il va de 13,83 c€/kWh, en Corse, à 22,27 c€/kWh, à Wallis-et-Futuna. Toute nouvelle installation photovoltaïque sur toiture, recouvrant au moins 80 % de la surface, peut également bénéficier d'une « prime annuelle à l'intégration paysagère » durant les deux premières années d'activité. De 125 à 238 €/kWc, celle-ci varie en fonction de l'année de fonctionnement, de la puissance et du volume annuel d'installations dans la région concernée.