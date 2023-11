Restauration de la nature : le texte passe le cap de la commission environnement du Parlement européen

Le vote était crucial pour l'avenir du règlement européen sur la restauration de la nature. La commission environnement du Parlement européen a adopté, ce mercredi 29 novembre, l'accord politique obtenu le 10 novembre dernier entre les eurodéputés et le Conseil de l'UE, par 53 voix pour, 28 contre et quatre abstentions.

Ce règlement, dont l'ambition a été revu à la baisse suite à une forte opposition de la droite du Parlement et des représentants agricoles, fixe pour objectif de restaurer au moins 20 % des zones terrestres et maritimes de l'UE d'ici 2030, et tous les écosystèmes nécessitant une restauration d'ici 2050.

« Ce texte essentiel pour notre biodiversité arrive à bon port (…). L'Europe est au rendez-vous de la protection de la nature », se félicite Pascal Canfin, président de la commission environnement, sur X. En juin dernier, c'est l'absence de majorité dans cette commission qui avait failli enterrer le projet de texte avant qu'il ne soit repêché en plénière. « Il est encourageant de constater à quel point le soutien à la loi a augmenté depuis qu'un accord a été conclu ; la commission de l'environnement a désormais clairement montré son engagement à préparer cette loi avant les prochaines élections européennes », se félicite la coalition RestoreNature composée de BirdLife Europe, ClientEarth, du Bureau européen de l'environnement (BEE) et du WWF européen. « Il est néanmoins décevant de voir certains députés européens ne pas vouloir protéger l'Europe et ses citoyens des effets dévastateurs du changement climatique et de la perte de biodiversité », tempère la coalition d'ONG.

Un vote final en session plénière du Parlement est maintenant attendu, certainement lors de la session du 26 au 29 février 2024, ainsi qu'une approbation formelle du Conseil. Cette dernière ne devrait être qu'une formalité, selon les ONG.