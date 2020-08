Sécheresse : le ministre de l'Agriculture au chevet des exploitants

Face à la sécheresse qui sévit en France, le ministre Julien Denormandie a annoncé une série de mesures pour soutenir et accompagner les agriculteurs et les éleveurs qui connaissent des difficultés dans plus d'une cinquantaine de départements.

© Gerald Villena 77 départements font l'objet d'arrêtés préfectoraux de restriction d'eau en France touchés par la sécheresse.



Rachida Boughriet, journaliste

Rédactrice spécialisée © Tous droits réservés Actu-Environnement Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur ou établissement d'un lien préformaté [35960] / utilisation du flux d'actualité.