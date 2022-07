Dans le cadre de son plan de sobriété national, le gouvernement réunit un par un l'ensemble des secteurs d'activité du pays. Sans rien de très concret pour le moment malgré quelques effets d'annonce.

Deux de plus… Ce que les dérèglements climatiques, la sècheresse et les incendies estivaux n'avaient pas encore réussi à déclencher, la hausse des coûts de l'énergie et la peur de plus en plus palpable d'une pénurie de gaz l'hiver prochain y parviennen...