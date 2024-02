Les chaudiéristes biomasse demandent à l'État de renoncer à raboter MaPrimeRénov'

Le Syndicat français des chaudiéristes biomasse (SFCB) alerte sur une baisse de 74 % des ventes de chaudières à granulés de bois en 2023 (moins de 10 000 pièces vendues). Et ce, malgré « leur rôle clé dans la décarbonation des systèmes de chauffage », rappelle Thomas Perrissin, vice-président du SFCB, dans une tribune diffusée à la presse, le 21 février 2024.

La PPE (Programmation pluriannuelle de l'énergie) 2019-2028 prévoit le remplacement de 300 000 à 400 000 chaudières au fioul par an, dont 10 % par des chaudières au bois, soit entre 30 000 et 40 000 chaudières au bois par an, souligne-t-il. Or, malgré ces objectifs, il dénonce « l'absence de soutien clair du Gouvernement à l'énergie bois ».

En effet, l'exécutif a prévu, en décembre dernier, de baisser de 30 %, à compter du 1er avril 2024, les aides MaPrimeRénov' pour les appareils de chauffage au bois. Thomas Perrissin demande par conséquent à l'État de revenir sur cette décision. Alors que les ministres de la Transition écologique et du Logement envisagent, début mars, de lever les restrictions de financement de MaPrimeRénov' pour les travaux monogestes « simples et efficaces ». Le 15 février, les ministres ont en effet reconnu la complexité pour les ménages d'avoir accès à MaPrimeRénov', après sa réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2024 . Le nombre de chantiers de rénovation énergétique, soutenus par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), a aussi baissé en 2023.

En outre, sur les 10 milliards d'euros d'économies annoncés par le Gouvernement, un milliard sera finalement pris sur le budget de MaPrimeRénov'.