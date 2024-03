Cette loi généralise la procédure de consultation du public en tant que modalité de participation du public pour les autorisations environnementales et d'urbanisme. Plus particulièrement, la consultation devient la procédure privilégiée pour les situations dérogatoires de projets soumis à évaluation environnementale au cas par cas ou de travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat. Elle sera systématiquement appliquée pour les « travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ». En outre, la procédure de consultation se substitue ou complète les enquêtes publiques prévues dans les procédures d'urbanisme et dans les procédures relatives aux autorisations environnementales. Le déploiement de cette procédure induit une réforme de sa mise en œuvre. À cette fin, une nouvelle procédure de consultation du public est prévue à l'article L. 181-10-1.-I. du code de l'environnement. Ainsi, « dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement. Dès que le dossier est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9 ». La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, d'un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.

Entre enrichissement et restriction, le champ d'application de l'évaluation environnementale est à l'épicentre de l'activité législative et jurisprudentielle de l'année 2023. Un élargissement est intervenu par un décret du 22 juin 2023 . Consécutivement à une décision du Conseil d'État du 28 octobre 2021 et une mise en demeure de la Commission européenne, le décret entérine la soumission des plans d'exposition au bruit des aérodromes les plus importants, la stratégie nationale bas carbone et les programmes d'actions de prévention des inondations postérieurs au décret au régime de l'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale au cas par cas est réservée aux PEB (1) des aérodromes non couverts par l'évaluation systématique.

En revanche, l'évaluation environnementale au cas par cas devient la norme pour la quasi-intégralité des travaux et forages miniers. À cette fin, un décret du 9 novembre 2023 modifie les rubriques 27 et 28 du tableau annexé à l'article R. 111-2 du code de l'environnement correspondant respectivement aux « Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols » et aux « Exploration et exploitation minière ». Ainsi, les « Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ; pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur et des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ainsi que les « Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques » et « Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle » sont soumis à une évaluation environnementale au cas par cas. En revanche, et au titre de la rubrique 27, sont soumis à évaluation systématique les projets suivants : « exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : travaux d'exploitation de mines, y compris ceux relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de haldes et de terrils lorsque la surface totale dépasse 25 hectares ; exploitation et travaux miniers souterrains : travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ». En outre, le décret définit plusieurs critères de travaux de recherches de mines à ciel ouvert et des exploitations et travaux miniers souterrains soumis à l'évaluation environnementale au cas par cas.

Une évaluation environnementale ne peut être exclusivement conditionnée à la taille du projet. C'est ce qu'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt du 25 mai 2023. En l'espèce, la réglementation autrichienne avait prévu des seuils d'occupation de surface pour soumettre des travaux d'aménagement urbain à une évaluation environnementale. Or, la CJUE objecte qu'un projet de dimension même réduite peut avoir des incidences notables sur l'environnement. Sur le fondement d'une jurisprudence constante, le recours à des seuils doit permettre à l'autorité de prendre en compte aussi bien la nature, la dimension que la localisation dudit projet. La localisation du projet est d'ailleurs un élément déterminant pour les travaux d'aménagement. À cette fin, il doit être pris en considération la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par les projets, notamment sur l'utilisation existante et approuvée des terres, ainsi que la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones à forte densité de population ainsi qu'aux paysages et sites importants d'un point de vue historique, culturel ou archéologique. Ce faisant, la Cour statue en défaveur de l'unicité des seuils de taille pour la soumission de travaux d'aménagement urbain à une évaluation environnementale.

Cette jurisprudence européenne fait écho à l'introduction d'une clause filet en droit français par un décret du 25 mars 2022. Dans une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d'État a examiné les conditions d'application de cette clause qui permet à tous les projets qui ne relèvent pas d'une évaluation environnementale, ni d'un examen au cas par cas, d'être soumis à un tel examen s'il apparaît une incidence notable possible sur l'environnement ou la santé humaine (2) . Or, les incidences de la clause filet n'avaient pas été intégrées au sein du régime de la déclaration préalable. En effet, le Conseil d'État considère que « lorsqu'une déclaration préalable est soumise à évaluation environnementale à la suite d'une décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, saisie par l'autorité compétente pour statuer sur cette déclaration dans le cadre de la mise en œuvre de la "clause-filet", la décision de non-opposition à cette déclaration ne peut être qu'explicite ». Faute pour le législateur de ne pas avoir prévu un dispositif dérogatoire au régime de la décision implicite d'acceptation lorsque l'autorité décide de soumettre cette déclaration à un examen au cas par cas, le pouvoir réglementaire a méconnu les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l'environnement et de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme. Le décret est annulé sur ce point.