Le ministère de la Transition écologique nomme Yannick Mathieu délégué interministériel à l'accompagnement des territoires en transition énergétique le 16 juin. Ce poste remplace l'ancien délégué à l'avenir du territoire de Fessenheim.

Un décret du 16 juin nomme Yannick Mathieu au poste de délégué interministériel à l'accompagnement des territoires en transition énergétique. L'ancien directeur régional adjoint de la DREAL en région Rhône-Alpes succède à David Costes, qui occupait la fonction désormais révolue de délégué à l'avenir du territoire de Fessenheim et des territoires d'implantation des centrales de production d'électricité à partir du charbon. Ce nouveau poste, défini par le décret n° 2021-759 du 14 juin 2021, « actualise les missions » du précédent délégué et « les complète pour les autres territoires en transition énergétique », précise le décret.

Dans sa première version, créée en 2018, le poste était intitulé « délégué interministériel à l'avenir du territoire de Fessenheim » et avait pour mission d'anticiper l'impact économique et de préparer l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim, en Alsace. En 2019, le poste change de nom pour inclure les centrales à charbon. David Coste, toujours en fonction, était alors chargé de piloter l'arrêt des quatre dernières centrales à charbon de France (Le Havre, Gardanne, Saint-Avold, Cordemais).