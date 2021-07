Le chiffre du jour

3,19 milliards d'euros

C’est la part dédiée aux énergies renouvelables, aux réseaux d’électricité et aux transports durables dans les nouveaux financements du fonds de garantie européen annoncés le 23 juillet par la banque européenne d’investissement (BEI). La BEI prévoit 2,4 milliards de prêts pour des projets d’éolien en Autriche, de solaire en Espagne et d’amélioration du chauffage urbain en France et en Lituanie. Elle a également accepté de financer des autobus « à émission nulle » et un réseau cyclable en Autriche ainsi que la modernisation des tramways en Allemagne et en Bulgarie.