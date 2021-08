Le chiffre du 17 août 2021

300 MW

C'est la capacité de production énergétique du HySynergy, un projet d'électrolyseur géant qui vient d'obtenir son permis de construire au Danemark. Le projet est porté par la start-up danoise Everfuel et se présente comme le plus grand électrolyseur d’Europe. "L'ambition de HySynergy est de lancer une phase I de grande envergure dans le domaine de la production et du stockage de l'hydrogène". HySynergy devrait fournir 20 MW dans sa première phase et 300 MW en 2025.