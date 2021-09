Le chiffre du jour

51

C’est le nombre de sites français reconnus comme « zone humide d’importance internationale ». La baie d’Audierne, dans le Finistère, vient d’être labellisée au titre de la Convention de Ramsar, a annoncé le ministère de la Transition écologique. Cette nouvelle labellisation « souligne la valeur exceptionnelle de la baie d’Audierne, riche de 2 400 hectares, ainsi que la gestion et l’engagement des deux communautés de communes bigoudènes pour sa préservation ». Le site compte les deux plus grands étangs naturels du département du Finistère (étangs de Kergalan et de Trunvel). Il abrite plus de 1 000 espèces animales, dont plus de 300 espèces d’oiseaux.