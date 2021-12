Le chiffre du jour

C’est la production mondiale d’électricité (en térawattheures) à partir de centrales à charbon en 2021, selon le rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Ce rebond de 9 %, par rapport aux chutes observées en 2019 et 2020, constitue un nouveau record. Il est dû principalement à une hausse de la production en Chine (+ 9 %), en Inde (+ 12 %), aux États-Unis (+ 20 %) et en Europe (+ 20 %) – bien que, dans les deux derniers cas, elle reste inférieure au niveau observé avant 2019., souligne le directeur de l’AIE, Fatih Birol,Si la consommation mondiale d’une telle électricité (en augmentation de 6 %) reste, quant à elle, en-dessous des records de 2013 et 2014, elle devrait surtout accuser l’effet rebond entre 2022 et 2024, estime l’AIE.