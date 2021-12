Le chiffre du jour

500 000

C’est le cap qu’a franchi la France, en ce mois de décembre 2021, concernant le nombre d’installations photovoltaïques raccordées au réseau de distribution d’électricité d’Enedis. Cela représente une puissance totale de 11 gigawatts, répartie sur 95 % du territoire. Le gestionnaire de réseau électrique souligne, par ailleurs, qu’en 2021, il a suffi d’à peine neuf mois pour raccorder plus d’installations photovoltaïques que durant toute l’année 2020 (à savoir, plus de 40 000). Il note une emphase sur la multiplication d’installations plus puissantes et l’explique par l’aubaine réglementaire pour les installations sur toiture, provoquée par l’arrêté du 6 octobre 2021.