Le chiffre du jour

2,1 milliards d'euros

Tel est le montant de la participation de l’État français, actionnaire à 83,88 %, au plan de recapitalisation de 2,5 milliards d’euros d’EDF, adopté en conseil d’administration, le 17 février 2022. Face à l’inactivité d’environ 20 % de son parc nucléaire et à une dette chiffrée à 43 milliards, le groupe a « besoin du soutien financier de l’État », a attesté le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. EDF annonce, malgré tout, un bénéfice net de 5,1 milliards d’euros en 2021, soit huit fois plus que l’année précédente, et compte embaucher plus de 15 000 nouveaux salariés en 2022.