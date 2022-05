Le chiffre du 10 mai 2022

50 %

C’est le pourcentage de « chance », estimé par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), que la température mondiale annuelle moyenne « soit temporairement supérieure de 1,5 °C aux valeurs préindustrielles pendant l'une des cinq prochaines années, au moins ». Pour les années comprises entre 2017 et 2021, la probabilité d’un dépassement temporaire du seuil de 1,5 °C était de 10 %, rappelle l’OMM, dans son nouveau bulletin sur le climat, publié le 9 mai. Cette probabilité est passée à près de 50 % pour la période 2022 à 2026. Il existe également une probabilité de 93 % qu’au moins une des années comprises entre 2022 et 2026 devienne la plus chaude jamais enregistrée et « détrône ainsi 2016 », ajoute l’OMM.

« Cette étude montre, avec une grande fiabilité scientifique, que nous nous rapprochons sensiblement du moment où nous atteindrons temporairement la limite inférieure de l’Accord de Paris. Le chiffre de 1,5 °C n’est pas une statistique choisie au hasard. Il indique le point à partir duquel les effets du climat deviendront de plus en plus néfastes pour les populations, voire pour la planète entière », a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.