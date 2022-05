Le chiffre du jour

800 millions d'euros

C’est le montant du prêt accordé à EDF par la Banque européenne d’investissement (BEI) afin d’aider Enedis à investir dans le raccordement des énergies renouvelables et dans l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques, sur la période 2022 à 2024. Enedis, qui gère le réseau de distribution d’électricité dans 95 % du territoire français, intègre près de 90 % des énergies éoliennes et photovoltaïques produites dans l'Hexagone. Ce prêt lui permettra de financer, en partie, plus de 11 465 km de nouvelles lignes de distribution et les équipements de transformation associés. Aujourd’hui, Enedis gère aussi plus de 50 000 bornes de recharge publiques, dont près d’une centaine de hautes puissances. L’entreprise contribue, par ailleurs, à l’équipement des copropriétés. Son objectif est d’en équiper 80 % d’ici à 2030, et la totalité en 2035.