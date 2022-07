Le chiffre du jour

49 %

Telle est la part des énergies renouvelables dans le mix de consommation électrique en Allemagne, au premier semestre 2022. Ce chiffre, attesté par la Fédération allemande des industries de l’énergie et de l’eau (BDEW) et le Centre de recherche sur l’énergie solaire et l’hydrogène (ZSW), représente une progression de six points en un an. À titre de comparaison, selon RTE, le mix actuel français comprend environ 37 % d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables (dominées dans l’ordre d’importance par l’hydraulique, le solaire, l’éolien et la biomasse).