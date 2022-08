Le chiffre du 30 août 2022

C’est le pourcentage de Français interrogés pour qui le concept de « sobriété environnementale » renvoie à consommer». Ce chiffre est issu d’une enquête publiée, ce 30 août, et réalisée par l’institut Ifop pour Teneo, un cabinet de conseil aux dirigeants, et le Mouvement Impact France. Les Français sondés se tournent aussi «. Ils sont plus de 8 sur 10 (82 %) à penser qu’une gouvernance collective et un meilleur partage de la valeur économique et financière créée par l’entreprise pourraient les aider sur la voie de la sobriété, de même qu’une meilleure information sur les critères de leur propre sobriété (consommation d’eau et d’énergie).