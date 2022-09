Le chiffre du jour

C’est la part de l’électricité produite grâce à l’énergie solaire photovoltaïque en Union européenne, entre mai et août 2022 (au lieu de 9 % durant la même période en 2021). D’après les estimations du laboratoire d’idées britannique Ember , ce chiffre record, l’équivalent de 99,4 térawattheures, représente l’économie de 20 milliards de mètres cubes en importation de gaz naturel pour un montant de 29 milliards d’euros. Parmi les États membres, les capacités néerlandaises, allemandes et espagnoles ont le plus contribué à cette production solaire record.