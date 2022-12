Le chiffre du jour

0,3 %

C’est la moyenne du temps médiatique consacré, en France, entre les 5 et 18 décembre, au déroulement de la COP 15 de la biodiversité tenue à Montréal, par des chaînes de télévision ou des stations de radio (généralistes ou d’informations en continu). Pour les associations Data For Good et QuotaClimat, « ces résultats démontrent l’insuffisante traduction en actes des engagements récemment pris en faveur de l’augmentation de la couverture médiatique des enjeux écologiques, notamment par les chaînes audiovisuelles publiques. » À titre de comparaison, la couverture médiatique de la COP 27, en novembre dernier, était en moyenne de 1,4 % et celle de la Coupe du monde de football, au Qatar, ces deux dernières semaines, de 6,3 % – soit vingt fois plus que pour la COP 15.