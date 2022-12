Ils l’ont dit aujourd'hui

Une révision du règlement Reach doit être proposée au plus tôt par la Commission européenne Bérangère Couillard - secrétaire d’État chargée de l’Écologie

À l’occasion d’un Conseil des ministres européens de l’Environnement, tenu à Bruxelles, le 20 décembre, la secrétaire d’État chargée de l’Écologie, Bérangère Couillard, a réitéré la demande de la France de statuer le plus vite possible sur une révision du règlement Reach, qui encadre les polluants chimiques. Cet appel s’oppose ainsi au report d’un an décidé par la Commission européenne en octobre dernier, repoussant le début des travaux sur ce texte à fin 2023.