Le chiffre du jour

23 millions d’euros

C’est la somme qui sera consacrée par la Banque des Territoires et l’Agence de la Transition écologique (Ademe) à la création du fonds d’investissement « Impact Océan Capital » porté par la société Go Capital, annoncée jeudi 26 janvier par Hervé Berville, secrétaire d’État chargé de la Mer. Dédié aux start-ups et autres PME innovantes de l’industrie maritime, ce nouveau fonds vise à soutenir les projets liés à la transition écologique et à la modernisation de la filière : protection des océans, développement durable des ressources halieutiques, décarbonation… Elle complètera l’enveloppe de 300 millions d'euros promise par l’Etat dans le cadre de la démarche de décarbonisation du secteur « France Mer 2030 ».