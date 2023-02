Le chiffre du 16 février 2023

Moins de 5 %

C’est la proportion d'entreprises européennes qui affichent des objectifs et un plan de transition compatibles avec une trajectoire + 1,5 °C de l'Accord de Paris, selon une étude de l'organisation CDP et du cabinet de conseil Oliver Wyman, publiée ce jeudi 16 février. La moitié des sociétés déclarent bien avoir programmé des actions dans ce domaine, mais leurs résultats s’avèrent très insuffisants. Ainsi, moins d'un tiers lient la rémunération de leur exécutif à leurs performances en matière de climat, d'eau et de déforestation. La France se situe même en deçà de la moyenne, avec seulement 2 % de ses entreprises considérées comme « avancées » et 40 % comme « en développement ». Cette étude porte sur un échantillon d’entreprises représentant environ 75 % du marché boursier européen.