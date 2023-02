Le chiffre du jour

2,08 milliards d'euros

C’est le montant de l’aide d’État que la France devrait octroyer au parc éolien flottant de Bretagne Sud qui produira 1 TWh d'électricité renouvelable par an à compter de 2030. Ce montant, validé par la Commission européenne le 13 février dernier, prendra la forme d’une prime mensuelle versée à l’exploitant pendant vingt ans et calculée sur la base de la différence entre un prix d’achat de l’électricité de référence, qui sera proposé par le porteur de projet sélectionné, et les prix de marché de l’électricité. Si le prix du marché est inférieur au prix de référence, le bénéficiaire recevra des paiements correspondant à la différence entre les deux prix. En revanche, si s'il est supérieur, l'exploitant devra payer la différence. Le dialogue concurrentiel engagé en 2021 étant terminé, le lauréat sera désigné au cours du second semestre de 2023.