Le chiffre du jour

C’est la quantité totale de carbone stockée par près de 10 milliards d’arbres des régions sèches de l’Afrique subsaharienne, selon une étude publiée, le 1mars, dans la revue. Les chercheurs montrent que cette valeur, ainsi que la densité des arbres dispersés, est sous-estimée dans la plupart des modèles de végétation utilisés dans les simulations du climat.indique l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), qui a participé à cette étude pilotée par la Nasa et l’université de Copenhague. Afin d’analyser chaque arbre individuellement, les scientifiques ont développé une méthode combinant intelligence artificielle (IA), associée au calcul haute performance, imagerie à haute résolution spatiale (50 cm) et données de terrain., déclarePierre Hiernaux, chercheur français travaillant pour la Nasa.