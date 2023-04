Le chiffre du jour

C’est le volume total de gaz naturel liquéfié (GNL) importé par la France en provenance des États-Unis, entre novembre 2021 et février 2023, selon une enquête de l’ONG. Cela représente l’équivalent d’un peu plus de 10 % de la consommation annuelle brute de gaz à l’échelle nationale (429 térawatts-heure, ou 38,3 milliards de mètres cubes, en 2022). Le gaz importé a notamment été vendu au groupe Engie par la société Cheniere Energy et est majoritairement issu de l’extraction de gaz de schiste.