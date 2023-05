Le chiffre du 24 mai 2023

511

C’est le nombre de plages et de ports de plaisance labellisés Pavillon bleu en 2023 pour avoir engagé une démarche de tourisme durable. Cela représente 406 plages dans 192 communes, et 105 ports, avec 14 nouveaux sites labellisés. Les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont en tête du classement, totalisant 241 sites à elles deux. La France est le cinquième pays européen en nombre de sites arborant le pavillon du label.