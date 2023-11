Le chiffre du jour

c’est le montant dont sera doté par an le Fonds Vert à partir de 2024 jusqu’à 2027. Emmanuel Macron a annoncé sa pérennisation et réalisé un bilan du dispositif à l’occasion du salon des maires. Depuis janvier 2023, près de 17 000 demandes de subvention auraient été déposées et 8 000 dossiers ont été acceptés pour une aide totale de 1,5 Md€. A partir de 2024, des nouveautés sont à noter : concernant la rénovation énergétique, la priorité sera donnée aux écoles (500 M€) et le financement sera élargi au confort d’été. Par ailleurs, désormais seront également accompagnés les projets industriels en transition écologique (100 M€) et les mobilités en zone rurale (30 M€).