Le chiffre du jour

C’est le nombre d’élus locaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) – d’Horizons à La France insoumise en passant par Renaissance, les écologistes EELV, les socialistes et les communistes – qui défendent le zéro artificialisation nette (ZAN) des sols, en considérant que. Ces élus prennent position dans une tribune mise en ligne, le 5 décembre, et aussi publiée sur le site du journal. Ils répondent ainsi à Laurent Wauquiez (Les Républicains), président de la région, qui avait annoncé, le 30 septembre dernier, qu’Aura ne mettrait pas en application le ZAN d’ici à 2031 et 2050, et avait dénoncé», défendent, en revanche, les230 premiers signataires, dont près de 100 maires. Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région la plus consommatrice d’espaces en France. Le cadre réglementaire est désormais fixé pour mettre en œuvre le ZAN, le Gouvernement ayant publié, le 28 novembre 2023, les trois décrets d’application.