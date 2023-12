Le chiffre du jour

59

C’est le nombre de projets de création ou de restauration de sentiers de plaines, de collines ou de plateaux (hors montagne et littoral, soutenus à part entière) qui seront financés par le ministère de la Transition écologique à travers l’appel à projets « Sentiers de nature ». Cette sélection (qui comprend les neuf premiers lauréats annoncés en avril 2023) s’inscrit dans le cadre du programme de tourisme durable « Destination France » et concerne plus de 1 200 kilomètres de marche (dont les deux tiers sont à l’étude). Une enveloppe de 7,5 millions d’euros leur sera consacrée, sur un budget total de 10 millions. « D’autres candidatures sont en cours d’instruction et la totalité de l’enveloppe allouée au programme sera consommée début 2024 », précise le ministère.