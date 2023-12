Le chiffre du jour

1,5 %

Il s’agit du volume médiatique occupé en moyenne sur les chaînes de télévision et les stations de radio françaises par le déroulement de la COP 28, de la veille de son ouverture à Dubaï, le 29 novembre, au lendemain de sa clôture, le 13 décembre. Cette estimation a été réalisée par l’association Data For Good, en collaboration avec l’association QuotaClimat. Ces dernières avaient réalisé la même analyse lors des deux précédentes Conférences des Parties sur le climat : la COP 27 d’Égypte (1,4 % d’espace médiatique), en novembre 2022, et la COP 26 de Glasgow (1,8 %), l’année précédente. Ce « sous-traitement » reste contrasté : certains médias (comme la chaîne France 24 et les radios France Info et RFI) ont consacré plus de 10 % de leur temps d’antenne à l’événement, contre une moyenne de 0,2 % pour les chaînes de télévision généralistes.