Le chiffre du 18 décembre 2023

100 milliards d'euros

C’est le montant des investissements climat réalisés en France en 2022, selon la comptabilité d’I4CE. Dans son Panorama des financements climat, l’Institut de l’économie pour le climat dresse l’état des lieux annuel des investissements réalisés par les ménages, les entreprises et les pouvoirs publics dans la rénovation des logements, les achats de véhicules électriques, les énergies renouvelables, ou encore les infrastructures ferroviaires, cyclables et de transports en commun urbains. En 2022, l’enveloppe atteint, pour la première fois, la barre des 100 milliards d’euros et les premières données disponibles pour 2023 laissent présager d’un résultat similaire, voire supérieur. Mais selon l’institut, on reste loin du budget nécessaire à la réalisation de la Stratégie nationale bas carbone : 58 milliards par an manquent encore à l’appel.