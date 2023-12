Le chiffre du 20 décembre 2023

420 millions d’euros

C’est le budget que l’État français va consacrer, durant la période 2023 à 2029, au développement et à la modernisation des infrastructures hydrauliques permettant de fournir l'eau nécessaire aux exploitations agricoles. Validées par la Commission européenne, ces aides d’État prendront la forme de subventions directes, d'avances récupérables et de garanties. Concrètement, cette enveloppe financera les 1 442 dossiers d’agriculteurs déposés au premier semestre auprès de France Agrimer pour des projets d’optimisation de la ressource en eau, d’adaptation aux changements climatiques et de réduction de la consommation énergétique. Elle financera également l’acquisition de matériels pour la protection contre la sécheresse dans le sud de la France, le Fonds hydraulique dans le cadre du Plan eau et l’accompagnement des exploitations en Bretagne, Normandie et Hauts-de-France touchées par les tempêtes Ciaran et Domingos, ainsi que par des inondations.