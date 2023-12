Le chiffre du jour

entre 335 et 365

C’est la fourchette, en térawattheures (TWh), de production nucléaire estimée par EDF pour 2026. L’énergéticien a par ailleurs confirmé ses prévisions pour 2024 (entre 315 et 345 TWh) et 2025 (entre 335 et 365 TWh). L’année 2026 ne marquera donc par un rebond de la production nucléaire. À noter que ces prévisions ne prennent pas en compte la production partielle de l’EPR de Flamanville (14 TWh). Si le raccordement de cette installation est prévu à l’été 2024, le démarrage du réacteur devrait être progressif et marqué par un arrêt de plusieurs mois en 2026.