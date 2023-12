Le chiffre du jour

27

C’est le nombre de collectivités lauréates de l’appel à projets « Territoires cyclables », lancé en mai 2023 lors du comité interministériel vélo et marche. Réparties dans les 13 régions métropolitaines et la Guadeloupe, ces intercommunalités vont bénéficier, durant les six années à venir, d’un accompagnement financier de l’État pour déployer leurs programmes d’aménagements cyclables. L’enveloppe réservée à ce programme va d’ailleurs passer de 100 à 125 millions d’euros.