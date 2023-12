Le chiffre du jour

C'est le montant que doit dégager la hausse du taux annuel de la cotisation Cat Nat à compter du 1janvier 2025. Cette hausse a été actée par un arrêté du ministre de l'Économie paru le 28 décembre. Le taux de la cotisation passera de 12 à 20 % sur les contrats d’assurance de dommages aux biens d’habitation et professionnels, et de 6 à 9 % sur les garanties vol et incendie des contrats automobiles. Cette hausse est rendue nécessaire par l'augmentation structurelle de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles : sécheresses, inondations, séismes, évènements cycloniques, mouvements de terrain. Le déséquilibre croissant du régime menaçait la pérennité de la couverture du régime Cat Nat, dans un contexte de besoin d’adaptation au changement climatique, explique Bercy.