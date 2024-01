Le chiffre du 3 janvier 2024

12

C’est le nombre de nouvelles espèces d’insectes et autres arthropodes découvertes en Corse, selon le dernier Bulletin de la Société entomologique de France relayé par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Grâce à une étude approfondie de 3 900 espèces d’arthropodes terrestres, avec la collaboration de 42 scientifiques académiques et naturalistes, l’inventaire national du patrimoine naturel s’enrichit de 12 espèces décrites comme nouvelles pour la science, dont 8 espèces de mouches, et de 148 autres espèces déjà connues ailleurs, mais qui constituent des premiers signalements sur l’île de Beauté.