Le chiffre du 5 janvier 2024

4 090 milliards de dollars

C’est le montant des investissements qui seront consacrés à la décarbonation de l’industrie dans le monde d’ici à 2032, selon les prévisions du cabinet ABI Research. La société de conseil note que le marché des technologies de la décarbonation est très dynamique : il a atteint 1 450 milliards de dollars américains en 2022, dominé par la croissance des technologies d’électrification, notamment les énergies renouvelables et les machines électriques industrielles. Celles-ci représentent 71,5 % du marché en 2022 et devraient contribuer à l’essentiel de la réduction des émissions nécessaire pour atteindre zéro émission nette d'ici à 2050. Les technologies d'efficacité énergétique, telles que les systèmes de stockage et de gestion de l'énergie, détiennent la deuxième part de marché avec 23,6 %, suivies par les carburants à faible teneur en carbone avec 4,6 % et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone avec 0,3 %.